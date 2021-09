Te laat voor illegaal feest in Heerde? Roy (36) gaat met slijptol tóch naar binnen (en dat komt hem duur te staan)

Zwollenaar Roy was te laat op het illegale feest in een verborgen ruimte onder een viaduct in Heerde, maar stond vrijdag toch voor de politierechter. Hij had het net opnieuw door de politie geplaatste slot opengezaagd om binnen te kijken. ,,De lampen stonden nog aan maar iedereen was al weg.”