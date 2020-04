Te veel mensen bij elkaar; Heerderstrand op slot

Veertig inwoners van Nunspeet overleden aan corona

9 april Zo’n veertig inwoners van de gemeente Nunspeet zijn overleden door corona. Dat schrijft burgemeester Breunis van der Weerd in een open brief. ,,Meer dan de helft daarvan zien we in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar zijn geen woorden voor. Wat een verdriet.”