Telegraaf zegt samenwerking op met journalist die verzorgingstehuis in Heerde binnendrong

Journalistiek gezien vindt Mensink zijn bezoek aan het verzorgingstehuis te verdedigen. ,,Natuurlijk kleven er risico’s aan, maar dat geldt ook voor de politieagent, de leverancier en het zorgpersoneel. We doen allemaal ons werk.” Hij is vooral verbolgen over de beschuldiging van PvdA-wethouder Yasemin Cegerek die zijn bezoek aan het verzorgingstehuis in een tweet volledig onverantwoordelijk noemt en iedereen nogmaals oproept geen risico’s te nemen met de gezondheid van oude, kwetsbare mensen.

Ook al zegt Mensink dat de zaak berust op een groot misverstand, de wethouder blijft bij haar woorden. ,,Ik had die avond piket. Mijn tweet is gebaseerd op de informatie die ik kreeg van de politie. Ik heb geen zin in een welles-nietes-spelletje. Ik heb de naam van de journalist niet genoemd, ik heb geen medium genoemd. Dat heeft hij allemaal zelf gedaan. Het gaat mij niet om de persoon, het gaat mij om het gedrag. We zitten met elkaar in een enorme crisis met dodelijke slachtoffers. Niet alleen in Heerde, maar in de hele wereld. Er is veel verdriet. Alleen samen kunnen we deze crisis doorstaan.”