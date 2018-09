‘Terrein tennishal Wapenveld optie voor Hof van Cramer’

Profiel­schets burgemees­ter boeit Heerdena­ren niet erg

21 september De gemeente Heerde belegde maar liefst vijf inloopavonden voor inwoners van het dorp. Of dat nog niet genoeg was, mochten mensen ook digitaal en schriftelijk in een enquête aangeven wat volgens hen belangrijke eigenschappen zijn waaraan een nieuwe burgemeester moet voldoen. De respons was minimaal.