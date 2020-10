Terwijl laatste gasten genieten op terras in Heerde ruimen Cor en Elyse de boel op: ‘Het voelt als oudjaarsdag, het jaar voorbij’

Interview Van Hattem naar Heerde: na een jaar is burgemees­ter Wiggers alweer terug op de Noord-Veluwe

11 oktober Daar is ’ie weer. Een jaar na zijn vertrek als burgemeester van Hattem is Jan Willem Wiggers terug op de Noord-Veluwe. Dit keer als waarnemer in buurgemeente Heerde. ,,We zijn elkaar niet vreemd.’’