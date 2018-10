Theo Lens uit Heerde presenteert biografie ‘Home’

VIDEOZanger/muzikant en ondernemer Theo Lens uit Heerde presenteert donderdag zijn biografie Home, de reis van mijn onrustig hart in het Amsterdamse Escape. Drie jaar na zijn muzikale biografie is er nu een boek.

Theo Lens is muzikant en ondernemer. In zijn boerderij in het buitengebied van Heerde heeft hij een eigen muziekstudio. Als ondernemer was hij ruim twee decennia actief in de entertainmentindustrie. Drie jaar geleden legde hij zijn leven al vast in zeventien nummers op de cd Home at Last.

Nu is er dus ook een boek: Home. Het wordt donderdag groots gepresenteerd in Escape Amsterdam. Want naast de presentatie van het boek wordt ook de documentaire Home at Last vertoond en verzorgt de Theo Lens Band een optreden.

Volledig scherm Theo Lens © eigen foto

Dakloos

Lens zegt zelf over het boek: ,,Mijn leven lang zocht ik naar zin. Hoe meer ik zocht, hoe meer ik me geestelijk ‘dakloos’ voelde. Het boek Eindelijk thuis van Henri Nouwen veranderde dat. Nu zijn echte daklozen een spiegel voor mij geworden. In hun ogen en verhalen heb ik de zin van mijn verhaal ontdekt.”

Karin Bloemen zegt over het leven van Lens: ,,Het leest als een spannende jongensroman. Het heeft alles: gevaar, spanning, hoop, succes, verval, liefde en vooral inzicht. Op zijn zoektocht naar liefde, geluk en waarheid kan Theo uiteindelijk zichzelf aankijken en de waarheid zien, liefde in al zijn grootheid voelen en geluk aanvaarden. Als lezer ga je mee op die reis en snap je daardoor jezelf ook een beetje beter. Een aanrader voor iedereen die ooit dacht dat geluk zit in rijkdom en succes.”