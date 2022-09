Tientallen kunstenaars op de Veluwe doen volgende week hun atelierdeuren open

Ontmoetingen

Met 35 ateliers in twee dagen is het voor veel kunstliefhebbers vaak puzzelen om een goede route uit te stippelen. Daarom zijn de openingstijden dit jaar verruimd. Tussen 11.00 en 18.00 uur zijn de ateliers te bezoeken. Tussendoor of na afloop is er gelegenheid om bij een van de vier kunstrustpunten een pauze in te lassen. Dat zijn het Veluws Eethuis in Wissel, Bij Maarten in’t Koetshuis in Vaassen, Eet Tapperij Bijsterbosch in Welsum en Brasserie De Konijnenberg in Hattem.