Tijdelijk noodfonds voor inwoners Heerde met financiële problemen

Tot 30 juni 2023 kunnen inwoners een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming uit het fonds. Er is geen inkomensgrens vastgesteld. Wethouder Wolbert Meijer over deze regeling: ,,We zijn blij met deze regeling, omdat we hiermee ook mensen helpen die een inkomen hebben dat hoger is dan het minimum. Als mensen hulp nodig hebben, gaan we samen op zoek naar een oplossing. We sturen niemand weg bij de loketten.’’