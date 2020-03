Transportbedrijf Houtman uit Heerde overgenomen

De bekende rode trucks van Houtman Transport zullen langzaam maar zeker gaan verdwijnen uit het straatbeeld van Heerde en omgeving. De logistieke dienstverlener is overgenomen, door Van den Heuvel Logistiek BV uit het Brabantse Uden. Voor de firma uit Heerde is het een stap met het oog op de toekomst.

De papieren zijn onlangs ondertekend, zegt Gerrit van der Maten. De oud-directeur van Houtman Transport gaat nu onderdeel uitmaken van het managementteam van Van den Heuvel Logistiek. ,,We hebben het de afgelopen jaren hartstikke goed gedaan. Maar richting de toekomst zijn we eigenlijk te klein. Toen hebben we ons de vraag gesteld hoe we het wél goed zouden kunnen redden.’’

Zekerheid

Houtman is een familiebedrijf, opgericht in 1875, met een vestiging op het industrieterrein van Heerde. De logistieke dienstverlener beschikt over 56 medewerkers en een vloot van circa 35 vrachtwagens. ,,We wilden meer stabiliteit en zekerheid voor de toekomst. Maar wel op onze voorwaarden. We zijn op zoek gegaan naar een Houtman 2.0’’, aldus Van der Maten.

Na een zoektocht is de geschikte partner gevonden: Van den Heuvel Logistiek uit Uden. Een grotere speler in de markt, met 265 medewerkers, een vloot van 140 voertuigen en 40.000 meter opslagcapaciteit. ,,Alles hebben ze overgenomen. De klanten, het personeel, noem maar op’’, zegt Van der Maten.

Kansen

Het Heerder personeel is ingelicht. ,,Natuurlijk waren er mensen geschrokken. Logisch ook; Houtman heeft een goede naam. Het moet even landen. Uiteindelijk moet het besef wel komen dat dit het beste is voor de toekomst. Het biedt ook kansen’’, weet Van der Maten.

Houtman blijft, als Van den Heuvel, gewoon in Heerde gevestigd. Van der Maten: ,,Het huurcontract voor het terrein is opengebroken en verlengd. Ze willen hier niet weg. Op den duur zullen de rode trucks wel wit gaan worden. Maar als het om Heerde gaat zal het best nog wel eens drukker gaan worden. En dat is goed voor de werkgelegenheid!’’