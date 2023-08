Trekkerbestuurder dodelijk ongeluk Wapenveld: ‘Ik heb de fietser niet geraakt en ben niet doorgereden’

JOUW TIPS De kerk in met Elvis of een oogstfeest op de boerderij? Deze week kan dat - en nog veel meer - allemaal

Krijgen we komende week eindelijk wat beter (lees: droger) weer? Hoe dan ook helpen onze lezers je weer de week door met een aantal leuke tips voor uitstapjes. Naast de swingende kerkdienst is er bijvoorbeeld ook het beroemde Oogsfeest in Oldebroek, kun je fietsen langs bijzondere orgels en is er ook het een en ander te leren over flora en fauna.