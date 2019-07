Triada staart zich niet blind op uitbreiding woningvoorraad: ‘moeten vooral slim bouwen’

Bedreiging, gijzeling en diefstal in Heerde resulteert in gevangenis­straf

2 juli De rechtbank in Zutphen heeft een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan ruim de helft (96 dagen) voorwaardelijk. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging, gijzeling en diefstal in Heerde. Het slachtoffer was een man die in hetzelfde huis in Heerde verbleef als de nu veroordeelde Jan W.