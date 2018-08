Twee gereformeerde kerken in Heerde sluiten elkaar weer in de armen

De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) in Heerde-Epe vormen vanaf 1 september weer één gemeente. Na een landelijk kerkelijk conflict en een scheuring in de jaren zestig sluit deze groep gelovigen elkaar nu weer in de armen.

Beide kerkelijke gezindten moeten niet verward worden met de kerken van de PKN, die in 2004 ontstond na een fusie van de Hervormde Kerk, de Lutherse Kerk en de Gereformeerde Kerk.

De GKv ontstond in de jaren veertig, als afsplitsing van de Gereformeerde Kerk. In de jaren zestig maakte een groep gelovigen zich weer los van de GKv en gingen zij verder als NGK.

In Heerde gingen beide stromingen jarenlang hun eigen weg. De NGK houdt diensten in CC De Noordgouw, de GKv in kerkgebouw Eben Haëzer aan de Bonenburgerlaan. Sinds eind jaren negentig, begin jaren 2000, werden de tegenstellingen tussen de twee stromingen echter toch weer minder scherp. De gezindten zochten weer voorzichtig toenadering tot elkaar. Niet alleen in Heerde was dat een trend, ook landelijk.

Op landelijk niveau werd in 2017 door beide stromingen zelfs de intentie uitgesproken opnieuw met elkaar samen te smelten. Een proces dat enkele jaren vergt en feitelijk pas medio de jaren 2020 een feit kan zijn.

Vooruitlopend op het landelijke voornemen, 'fuseren' sommige plaatselijke gemeenten van de GKv en de NGK nu versneld. Zo ook in Heerde, in navolging van deze kerken in plaatsen als Nunspeet, Wapenveld, Neede, Nijverdal en Zaandam. En in sommige plaatsen, zoals in Deventer en Lisse, gaan zelfs drie kerken samen; de NGK, de GKv én de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK). Zover is het in Heerde nog niet.

Gezamenlijk

De NGK en de GKv in Heerde pakten in de afgelopen jaren echter geleidelijk aan steeds meer activiteiten gezamenlijk op. Het jeugdwerk, de middagdiensten en het gezamenlijk kerkenraadsoverleg zijn daarvan voorbeelden.

,,Zo konden we weer aan elkaar wennen en zijn we erin geslaagd elkaar opnieuw te vinden”, zegt voorzitter Klaas Harink van de gezamenlijke kerkenraad. Afgelopen juni hielden de beide kerken een gezamenlijke verzoeningsdienst. ,,Er is van beide kanten toen sorry gezegd voor eerder geuite harde woorden. We beseften dat gescheiden optrekken niet langer verantwoord is.''

Morgendienst

Op zondag 2 september wordt tijdens de morgendienst het samengaan bevestigd. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom. Daarna gaan beide kerken in Heerde weer officieel als één gemeente, onder één kerkenraad verder gaan als Verbindingskerk. De ochtenddiensten worden gehouden in de Noordgouw, de middag- en avonddiensten zijn in de Bonenburgerlaan. Harink: ,,Simpelweg omdat de Bonenburgerlaan te klein is om alle bezoekers van de ochtenddiensten te kunnen herbergen.''

Harink benadrukt dat de fusie wordt gemaakt op basis van een gezamenlijk verlangen. ,,Natuurlijk hebben wij ook te maken met ontkerkelijking, maar voor beide stromingen was er geen financiële noodzaak om toenadering tot elkaar te zoeken. We hebben beide de overtuiging dat we bij elkaar horen en bij elkaar willen zijn. Dat is de kern.''

Dominee Richard Vervoorn en dominee Jaap Cramer zijn predikanten van de NKG en de GKv en blijven dat ook in de Verbindingskerk. In totaal zal de 'nieuwe' kerk ongeveer 350 leden tellen.