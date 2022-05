Twee gewonden door heftige autocrash bij Wapenveld

Noordgouw Heerde en RSG Epe blijven vechten om de leerlingen; samenwer­king klapt uit elkaar

Middelbare scholen De Noordgouw in Heerde en RSG Noordoost-Veluwe in Epe gaan toch niet samen verder. Het overleg over samenwerking om als gezonde scholen voort te kunnen bestaan, is na bijna drie jaar abrupt stopgezet. Beide scholen gaan weer verder als elkaars concurrenten. ,,Ik vind het echt teleurstellend.’’

10 maart