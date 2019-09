Twee van de drie verdachte tieners nog altijd vast na gewapende autocrash in Heerde, vrouw (19) weer op vrije voeten

Na de gewapende autocrash zaterdagavond midden in Heerde, zitten twee van de drie verdachte tieners nog altijd vast. De 19-jarige vrouw is inmiddels weer op vrije voeten.

Dit laat woordvoerder Jennifer Schoorlemmer van de politie weten. De bestuurder, een 18-jarige inwoner van Dordrecht en de derde inzittende, een 17-jarige jongen uit Den Haag, zitten nog vast voor verhoor. De drie tieners werden gearresteerd na een bizar incident midden in Heerde. Het begon met de geweldige dreun waarmee een auto de gevel van een woning aan de Zwolseweg ramde. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. De twee andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. Dankzij een gietijzeren hek en de etalageruimte, belandde de auto niet in de woonkamer en werd erger voorkomen.

Toilet

Buurtbewoners boden hulp, de 17-jarige jongen kreeg gelegenheid om daar even naar het toilet te gaan. Toen de bewoner even later een vuurwapen ontdekte in de prullenbak van het toilet, was het spel op de wagen. De bestuurder bleek bovendien een mes op zak te hebben. Het drietal werd aangehouden. Inmiddels is de jonge vrouw weer vrij maar zitten de beide mannen nog altijd voor verhoor vast, laat Jennifer Schoorlemmer weten.

Quote Onder dat onderzoek valt ook de vraag wat deze verdachten deden met een vuurwapen en een mes op dat moment Jennifer Schoorlemmer, politiewoordvoerder

Over hoe het ongeluk kon ontstaan -de crash gebeurde op een rechte weg- en wat de gewapende tieners in Heerde van plan waren, kan Schoorlemmer nog niets zeggen. ,,De toedracht zijn wij aan het onderzoeken. Onder dat onderzoek valt ook de vraag wat deze verdachten deden met een vuurwapen en een mes op dat moment. Daar kunnen we nu nog niets over zeggen. We zijn druk bezig met dit onderzoek.’’

Gevlucht