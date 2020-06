Tweede nacht op rij inbrekers voor deur bij brandweer Heerde, extra beveiliging

Voor de tweede nacht op rij is de brandweerkazerne in Heerde bezocht door inbrekers. Maar net als een etmaal eerder verdwenen de criminelen met lege handen van het terrein aan de Rhijnsburglaan, waar nu extra beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

,,We zijn geliefd’’, stelt Gerry Zandvliet, postcommandant van de brandweer in Heerde nuchter. ,,Ze zijn weer terug gekomen, maar het heeft ze weinig gebracht. Opnieuw zijn ze niet binnengekomen.’’

Schade

De schade voor de brandweerpost is wel aanzienlijk groter dan 24 uur eerder. ,,Ze zijn vrij bot te werk gegaan bij de deur en de kozijnen. Er is het nodige kapot, vooral de voordeur heeft veel schade. Nee, ik heb geen idee wat ze nou zó graag willen hebben van ons, al beschikken wij natuurlijk niet alleen over schroevendraaiers. Er ligt duur materieel in de kazerne.’’

Beveiliging

Om een derde inbraakpoging op rij te voorkomen, zorgt Zandvliet vandaag voor extra beveiligingsmaatregelen. ,,We maken alles dicht wat nu kapot is. Daarnaast laten we het licht vol aan de komende nachten en hangen we vandaag nog een extra camera op bij de ingang. Het is nu wel mooi geweest.’’

