Van der Zeelaan in Wapenveld houdt voorsorteerstrook Groteweg

Schatgra­ven bij Devotiefes­ti­val Wapenveld

2 juni Een puzzeltocht met verhalen, schatgraven, beeldhouwen en kaarsen maken; het zijn maar zo een paar van de vele activiteiten die kinderen afgelopen zaterdag in en rond bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld konden doen. In die omgeving werd de vijfde editie van het Devotiefestival gehouden.