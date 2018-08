Veel interesse in failliete De Waard Tenten uit Heerde

Streven is om de Vrijbuiter-groep, waar De Waard sinds 2004 onder hangt, in z'n geheel over te doen aan een nieuwe eigenaar, zegt Meijer. Maar hij sluit niet uit dat De Waard wordt losgeweekt van het moederbedrijf en vervolgens een doorstart maakt. ,,Daar is veel belangstelling voor. Het is een sterk merk.'' Vrijbuiter is in de problemen gekomen, maar De Waard doet het goed, aldus de curator.

Biedingen

De Waard heeft een winkel in Heerde, met vier medewerkers, en vier verkooppunten elders in het land. De tenten worden gemaakt in een fabriek in Tsjechië, waar zo'n 30 mensen werken. Deze fabriek is een aparte rechtspersoon, maar 95 procent van de aandelen zijn in handen van de holding waar Vrijbuiter onderdeel van is, zegt Meijer. De nieuwe eigenaar van Vrijbuiter of De Waard krijgt deze fabriek naar alle waarschijnlijkheid ook in handen.