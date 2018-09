Veessen: wel buitengebied, geen glasvezel

Ed Pont woont in het buitengebied van de gemeente Heerde. In Veessen om precies te zijn. Hij beschikt thuis naar eigen zeggen over belabberde internetverbindingen. Dus wil hij zich aanmelden bij Glasvezel Buitenaf, dat glasvezel in buitengebieden op de Noordoost Veluwe aanlegt. In de veronderstelling dat dan alles goed komt, komt hij bedrogen uit.

,,Ik ben hier in het buitengebied, samen met meer bewoners van Veessen, afhankelijk van providers Ziggo en KPN. Ziggo biedt internet aan via een coax-kabel, heeft een soort monopoliepositie hier en 'dwingt' ons tot het afnemen van dure pakketten voor beter internet. KPN bereikt ons via een sterk verouderde centrale, met zó weinig capaciteit dat we nog niet eens twee smart-tv's in een huis kunnen hebben'', meldt Ed Pont.

Hoogwatergeul

Pont, nog altijd een beetje boos en teleurgesteld dat de gemeente Heerde een paar jaar geleden na kostenoverweging besloot geen glasvezelkabel door te trekken naar Veessen toen de Hoogwatergeul nog moest worden aangelegd, heeft zijn hoop gevestigd op Glasvezel Buitenaf, dat tenslotte volop promotie maakt voor aanleg van glasvezel in buitengebieden. Wanneer hij zich wil aanmelden, stuit hij echter op de melding dat op zijn postcode geen glasvezel kan worden aangelegd. ,,Waarom niet? Omdat mijn postcode in een woonkern ligt'', vertelt Pont. ,,Maar in Vorchten, net zo goed buitengebied van Heerde als Veessen, kan het wel, omdat Vorchten wordt bestempeld als een gehucht. Dat is toch raar? Helemaal omdat er in Veessen veel meer huishoudens zijn dan in Vorchten, waardoor in Veessen waarschijnlijk meer animo is voor glasvezel dan in het kleinere Vorchten.''

Coax-kabel