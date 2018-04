Veldbiologen plaatsen vijf insectenhotels in Heerde

Leden van de KNNV, de vereniging van veldbiologen in Epe en Heerde plaatsen in samenwerking met afgevaardigden van de Nederlandse Bijenvereniging vijf insectenhotels langs de klompenpaden in de gemeente Heerde. Wie nieuwsgierig is naar de architectuur van de bouwsels, kan ze bekijken aan het Vosbergenpad, het Horsthoekerpad, het Elsvoorderpad, aan de Nijensteen in Veessen en op Landgoed Bonenburg.

In het verleden werd op Vriezes Erfgoed in Wapenveld aan het Paddenpad ook al een insectenhotel geplaatst.