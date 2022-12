Veluwse rioolontstoppers weten zich geen raad met ‘malafide’ concurrenten: ‘Wordt steeds erger’

Wanneer wordt de ‘rotte kies’ van Heerde aangepakt? ‘Misschien moeten we het wel platgooien’

Er moet nu snel iets gebeuren aan het verpauperde voormalig winkelpand Van Setten/Van Loenen in het centrum van Heerde, vindt fractievoorzitter van het CDA Hans van Ark. Het pand is al jaren een doorn in het oog, en die doorn wordt alleen maar groter. Onlangs is een deel van de gevel van het pand beschadigd. ,,Het is wachten tot er een hek omheen wordt geplaatst’’

9 november