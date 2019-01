Verdachte steekpartij Wapenveld: ‘Buurman liep zelf in de riek’

,,De buurman was helemaal door het dolle en probeerde mijn huis binnen te dringen’’, zegt hij voor de rechtbank in Zutphen. De officier van justitie gaat er ook vanuit dat het latere slachtoffer degene is geweest die de confrontatie die dag opzocht, maar verdachte V. had anders kunnen handelen, door binnen te blijven en de komst van de politie af te wachten. De officier eist voor poging tot doodslag vier jaar cel tegen de man, die inmiddels met zijn gezin naar Epe is verhuisd.