Verdachte zoon bij familiedrama Heerde blijft in cel

De zoon (45) uit Heerde die verdacht wordt van het doden van zijn moeder, blijft voorlopig vastzitten. Dat laat de rechtbank Gelderland weten. B. wordt verdacht van moord of doodslag. Het onderzoek aan de Korte Heegde in Heerde is nog altijd in volle gang.

Vrijdagavond werd aan de Korte Heegde het levenloze lichaam van de bewoonster (66) gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar maakt niet bekend onder welke omstandigheden het slachtoffer is gevonden. Zoon B. is aangehouden op verdenking van betrokkenheid de dood van zijn moeder. De advocaat van B. kan op dit moment niets zeggen over de zaak. Het is dus onduidelijk of B. een verklaring heeft afgelegd.

Moord of doodslag

De rechter-commissaris oordeelde vanmiddag dat B. zeker nog 14 dagen vast blijft zitten. De politie maakte eerder al bekend dat hij verdacht wordt van moord of doodslag. Het onderzoek naar het geruchtmakende misdrijf in Heerde is nog altijd in volle gang. De woning is sinds het weekend afgezet met zwarte schermen en politielinten. In de buurt wordt gezegd dat dat zeker tot donderdag blijft staan.

Experts legden eerder aan deze krant uit waarom onderzoek naar een familiedrama erg lastig is. Dick Gosewehr: ,,Als de verdachte uit hetzelfde huishouden komt, dan vind je overal DNA van hem of haar. Dus je moet aantonen dat er een link is met het misdrijf.’’

Hommeles

De laatste tijd was het vaker hommeles op het adres aan de Korte Heegde. Buurman John Buitenhuis, die pas net in de wijk woont, hoorde verschillende ruzies tussen de zoon en moeder. Volgens een andere buur was de politie donderdagavond, een dag voor de lugubere vondst, nog aan de deur bij de twee. De politie wil daar ‘in het belang van het onderzoek’ niet op ingaan.