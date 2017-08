Verkeersdrukte centrum Heerde blijft onderwerp van gesprek

Obers

Controle

Maar van een autoluwe Dorpsstraat is geen sprake, zo constateert ook burgemeester Inez Pijnenburg. Volgens haar staan echter geen evaluatie of nieuw te nemen maatregelen op de planning. ,,Pas wanneer duidelijk wordt wat er met de oude gemeentewerf naast het Raadhuis gaat gebeuren, gaan we opnieuw kijken naar de verkeersstromen in het dorpshart’’, zegt Pijnenburg. ,,Dat neemt echter niet weg dat als er een verzoek vanuit de samenleving komt om opnieuw naar het verkeer in de Dorpsstraat te kijken, we dat natuurlijk doen.'' Het nemen van een verkeersbesluit is de bevoegdheid van het college. ,,Maar een eventuele afsluiting van de Dorpsstraat op bepaalde dagen in bepaalde seizoenen, ligt dermate gevoelig dat we daarin zeker de raad zullen betrekken’’, legt Pijnenburg uit. Wel zet de burgemeester in op strenge controle. ,,Auto’s dwars op het terras parkeren of buiten de daarvoor bestemde vakken, kan echt niet en daar wordt dus ook tegen opgetreden.’’