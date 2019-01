‘Verkenner’ Kop van de Veluwe is nog niet gezien in Heerde

De aanstelling ven een ‘verkenner’ om door samenwerking en of fusie van gemeenten Hattem en Epe te komen , is nog niet meteen te verwachten en heeft dan ook geen invloed op de renovatie van het Heerder raadhuis. Ook is de renovatie volgens het college niet afhankelijk van het al dan niet binnenhalen van een provinciale subsidie van 300.000 euro

Volgens woordvoerder Marga Nijenhuis van de Gelderse gedeputeerde Jan Markink, is men bezig met het proces ‘Kop van de Veluwe’ en wordt er overleg gevoerd de gemeenten over de verkenning en de opdracht. Gedeputeerde Markink liet vorig jaar juli bij de toekenning van een extra bijdrage van 3,9 miljoen voor de H2O afrit A28 weten dat er een ‘verkenner’ aangesteld zou worden. Dit om samen met de gemeenten Hattem en Heerde te kijken naar de toekomstige problemen en hoe die op te lossen.

Geen opdracht

Tijdens de discussie over de renovatie van het raadhuis Heerde, meldde wethouder Yasemin Cegerek ‘nog geen verkenner gezien te hebben’. Dit op vragen van Dianneke Landman (D66/GL) en Beerd Volkers (VVD) tijdens een vergadering van de commissie Ruimte. Die wilden de plannen voor een fusie met Hattem en Epe, betrekken in de discussie over de renovatie van het raadhuis. Wethouder Wolbert Meijer vulde zijn collega Cegerek aan met de opmerking dat er nog geen opdracht voor de verkenner is vastgesteld. ,,Het kan nog wel tien tot vijftien maanden duren voor het komt tot besluitvorming”, aldus Meijer.

Woordvoerder Nijenhuis weet niet te melden wanneer de ‘verkenner’ wordt aangesteld. Ook wie het gaat worden is nog niet bekend. ,,Eerst gaan we bespreken wat er moet gebeuren en hoe, daarna door wie de opdracht uitgevoerd moet worden. We zijn daarover in overleg met de gemeenten. Van een strak tijdpad is geen sprake. We willen zorgvuldig en op inhoud kijken wat er nodig is in de samenwerking”, aldus Nijenhuis desgevraagd.

Provinciale subsidie