Verkenner voor samenwerking Noord-Veluwe nog niet in zicht

De verkenner die enkele maanden geleden werd aangekondigd om onderzoek te doen naar meer samenwerking tussen gemeenten op de Noord-Veluwe is nog niet in zicht. De gemeente Heerde laat belangrijke beslissingen, zoals de renovatie van het raadhuis, er niet door vertragen.

Om kosten (3,9 miljoen euro) voor de rekening te nemen voor de aanleg van een nieuwe afrit op de A28 ten behoeve van bedrijventerrein H2O, stelde de provincie eind vorig jaar een eis: er moest een verkenner worden aangesteld voor meer bestuurlijke samenwerking op de Noord-Veluwe.

In gang

Die verkenner is nog niet in aantocht, leert navraag bij de provincie. Volgens woordvoerder Marga Nijenhuis van de Gelderse gedeputeerde Jan Markink is het proces ‘Kop van de Veluwe’ inmiddels wel in gang gezet. Er wordt druk overlegd tussen de gemeenten over de verkenning en de opdracht.

Nijenhuis: ,,We gaan eerst bespreken wat er moet gebeuren en hoe. En daarna door wie de opdracht moet worden uitgevoerd. We zijn daarover in overleg met de gemeenten. Van een strak tijdpad is geen sprake. We willen zorgvuldig en op inhoud kijken wat er nodig is in de samenwerking.”

Stil

De verkenner zou ook dienen om de samenwerking en/of fusie van de gemeenten Heerde, Hattem en Epe te bezien, maar vooralsnog blijft het stil. In Heerde betekent dat niet dat een grote klus, zoals de renovatie van het Heerder raadhuis, wordt vertraagd. Net zomin zegt het Heerder college voor die verbouwing afhankelijk te zijn van het het al dan niet binnenhalen van een provinciale subsidie van 300.000 euro.

Vragen

De raadsleden Dianneke Landman (D66/GroenLinks) en Beerd Volkers (VVD) stelden vragen over hoe de renovatieplannen in Heerde zich verhouden tot een mogelijke fusie tussen Heerde, Hattem en Epe. Wethouder Yasemin Cegerek antwoordde dat zij ‘nog geen verkenner heeft gezien’. Wethouder Wolbert Meijer vulde haar aan door te stellen dat er nog geen eenduidige opdracht voor de verkenner is vastgesteld. ,,Het kan nog wel tien tot vijftien jaar duren voor het komt tot besluitvorming over meer gemeentelijke samenwerking”, zei Meijer.

De gemeenteraad van Heerde behandelt maandag 28 januari een aangepast voorstel voor de renovatie van het raadhuis voor totaal 1,8 miljoen euro. Bij de provincie is een verzoek ingediend voor een bedrag van 300.000 euro subsidie voor die verbouwing. Omdat bij de provincie veel aanvragen voor financiële bijdragen zijn binnengekomen, wordt er geloot om wie de gelden krijgt toegewezen.

Haalbaar