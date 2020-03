Verkoper John uit Wapenveld móet voor 1 december van zijn vuurpijlen af: maar hoe?

Consumentenvuurwerk is vanaf 1 december verboden in Nederland. Dus ook in de opslag van verkopers als John Wagenvoort in Wapenveld. Waar in maart nog genoeg ligt. Zijn eerste zorg is dan ook: ‘Hoe kom ik voor die tijd van mijn vuurwerk af?’