Vermoordde krachtpatser Maikel uit Heerde zijn eigen moeder? ‘Hij ging van knuffelbeer naar kluizenaar’

1 jaar corona Deze mensen kregen corona en werden (dood)ziek: ‘Mijn vrouw is twee keer opgeroepen om afscheid te nemen’

27 februari Het is vandaag precies één jaar geleden dat de allereerste officiële coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Wij vroegen lezers hun gevoel over 1 jaar corona met ons te delen. En dat deden ze massaal. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen vertelt over hoe zij zelf corona kregen en ziek werden. Doodziek, in sommige gevallen. ,,Het kwartje is voor mij gewoon de goede kant opgevallen.”