Verplaatsing Hof van Cramer naar centrum Wapenveld in zicht

Het tijdelijke multifunctioneel centrum Hof van Cramer in Wapenveld moet een defintieve plek krijgen in het centrum van het dorp. Deze wens van de dorpsraad wordt nu door de gemeente Heerde opgepakt. De gemeenteraad moet 100.000 euro krediet geven om de plannen hiervoor te ontwikkelen.

Al in 2011 is in het Dorpsplan van Wapenveld opgenomen dat er een gemeenschapsvoorziening moet komen in het centrum. Het gemeentebestuur wil nu stappen maken hiervoor en wil van de gemeenteraad een ton om de plannen uit te gaan werken. Beoogde locatie voor de multifunctionele accommodatie is de plek van de voormalige tennishal aan de W.H. van de Pollstraat.

Wens

Dat er behoefte is aan een gemeenschapscentrum in het dorp is aangetoond door de Hof van Cramer, de tijdelijke mfa. Aan de Putterweg zijn sinds 2014 de bibliotheek, welzijnsactiviteiten en zorgpartijen bijeen gebracht. De wens van het dorp is deze functie naar het centrum van Wapenveld te verplaatsen.

Mogelijke partners voor de multifunctionele accommodatie (mfa) zijn onder meer woningcorporatie Triada (appartementen), de huisartsen (praktijkruimten) en de gemeente zelf (loket 0-100 jaar). Er zijn meer belangstellenden, aldus de gemeente.

De 100.000 euro is nodig voor verschillende zaken. Zo moet geïnventariseerd worden welke partijen mee willen doen. Wat hun ruimtebehoefte is en wat er in een programma van eisen moet komen te staan. Ook de locatiekeuze is nog niet bekend. De gemeente wil verder weten wat de randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld of er commerciële en maatschappelijke uur in het multifunctionele maatschappelijke deel van het centrum mogelijk is. Ook moet er een berekening gemaakt worden van alle kosten en moet duidelijk worden wat de financieringsmogelijkheden zijn van alle partijen die willen deelnemen in het centrum.

Schetsontwerp

De gemeente heeft de locatie van de voormalige tennishal op het oog. Maar om te voorkomen dat eenzijdige aandacht voor de tennishal tot tunnelvisie leidt is het ontwerpgebied groter. Er moet een schetsontwerp komen voor het gebied dat omsloten wordt door het AKZO-terrein, het Apeldoorns Kanaal, het eerste deel van de Van de Pollstraat en de Klapperdijk.