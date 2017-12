Verpleeghuis vraagt kerstkaarten te sturen: Met een kaart waren we altijd dolgelukkig

Dat een kerstkaartje meer is dan papier en inkt weten ze bij zorgcentrum Rehoboth in Wapenveld als geen ander. De tastbare kerstgroeten werken rustgevend voor de soms dementerende bewoners op leeftijd. Daarom doet zorgmedewerkster Carine van der Zwan een oproep: overspoel het zorgcentrum deze kerst met kaarten.

Meneer Van Velzen (89) schiet ineens vol, als hij het met mevrouw Borreman (87) heeft over de kerstkaarten die ze vroeger in deze tijd van het jaar in de brievenbus kregen. Aan de koffietafel in zorgcentrum Rehoboth in Wapenveld veegt hij met zijn rechtermouw een vertederend drupje onder zijn neus vandaan. ,,Met een kaart waren we altijd dolgelukkig.''

,,In onze tijd hadden we niet zoveel en was het armoe troef'', vertelt Van Velzen. ,,Met zo'n kaart voelde je je even niet meer achtergesteld. Wat zou het mooi zijn als we er ook nu een paar krijgen." Mevrouw Borreman knikt instemmend.

Zielsgelukkig

Beide bewoners van afdeling De Bruggenhoek proberen hun dementie een plekje te geven, maar met een glimp van het verleden zijn ze zielsgelukkig. En met een kaart in handen wordt dat gevoel ineens sterk, zoveel is duidelijk. ,,Je kreeg altijd kerstkaarten. Zoveel, zoveel. Een hele stapel. De personen die er mij eentje stuurden schreef ik dan weer terug. Soms zette ik er wat bij. En de gekregen kaarten bewaarde ik. Voor een paar jaar, anders werden het er te veel."

Carine van der Zwan hoort het gesprekje glimlachend aan, de zorgmedewerkster van het overkoepelende WZU Veluwe merkt dat Rehoboth op de goede weg is. Om het gevoel van het verleden meer en meer te benaderen - ouderen met dementie gaan in hun belevingswereld vaak terug naar de jaren zestig - zijn er binnen het centrum de nodige aanpassingen gedaan. De boerenbonten borden liggen opgestapeld op het tafelkleed, in de woonkamer staat een authentieke naaimachine van Kohler en op de gang is een bushokje uit vervlogen tijden ingericht. ,,Maar die hadden we al", zegt Van der Zwan. Ze doelt meer op de feestdagen, die vroeger toch heel anders beleefd werden dan nu. ,,Zo hebben we besloten met Sinterklaas de pakjes voortaan achterwege te laten. En er een klomp met stro en een winterwortel voor terug te zetten. Zoals dat vroeger ging. En met kerst een boom, met groene en rode ballen. Rustgevend."

Hersenkunde

De nieuwe huisstijl is niet zomaar even bedacht, legt Van der Zwan uit, maar is meer een vervolg op een jaar geleden ingezette veranderingen. Die zijn door de hersenkunde onderbouwd en passen het zorgcentrum meer en meer aan op de belevingswereld van de bewoners. Tien in dit geval, die samen met de twaalf medewerkers deel uitmaken van de pilot 'kleinschalig wonen'.

De Bruggenhoek krijgt op het moment een likje groene verf, omdat de wanden wel erg wit afstaken bij het bruine tafelkleed en de oude leunstoelen. En Van der Zwan heeft een oproep gedaan om in de donkere dagen voor kerst zoveel mogelijk kaarten naar het verpleeghuis te sturen. Niet zozeer om eenzaamheid het hoofd te bieden, maar meer om dat gevoel van weleer op te warmen. ,,Mevrouw Kamphuis was een paar maanden terug jarig, en ze kreeg een kaart. Je zag dat het wat met haar deed. Met wat er opstond, maar ook met het gevoel een kaart in je handen te hebben. En het zorgt voor reuring aan tafel, want de andere bewoners kwamen nieuwsgierig een kijkje nemen. Het lijkt misschien iets simpels, maar voor deze mensen is het zo waardevol."

Bewustwording

Met het oog op de kerstdagen doet Carine van der Zwan een oproep zoveel mogelijk kerstkaarten naar zorgcentrum Rehoboth in Wapenveld te sturen. Ze snapt ook wel dat het eenvoudiger is als personeel in de winkel een pak van dertig te kopen, maar met haar verzoek wil ze meer bereiken. ,,Dat de maatschappij zich ervan bewust wordt dat dit zo rustgevend voor deze mensen werkt. Onze bewoners, maar ook ouderen buiten Rehoboth hebben niet zoveel met de hedendaagse digitalisering en waarderen het enorm als ze iets tastbaars in handen hebben. Het geeft ze een gevoel van vroeger, een tevreden gevoel."