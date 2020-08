Verslaggever Lex zocht en vond (dankzij jullie) koelte en rust: van een privémeer tot afkoelen in een winkel

Wéér stranden in deze regio op slot door drukte, toch verwacht Leisure­lands geen chaos komend weekend

6 augustus Voor de derde keer in een week tijd zijn er in deze regio vroegtijdig strandjes op slot gegaan. Bezoekers aan de Zwarte Dennen bij Staphorst mogen niet meer per auto komen en de Zandenplas werd vanmorgen (net als gisteren) gesloten vanwege drukte. Toch verwacht exploitant Leisurelands geen chaos met een tropisch weekend in aantocht.