Vier appartementen in Wapenveld illegaal, gemeente wil bewoners weg hebben

Werknemer breekt ruggenwer­vels in Heerde, boete voor Van der Most terecht

23 juli Grafisch bedrijf Koninklijke Van der Most in Heerde heeft terecht een boete gekregen van 21.600 euro voor een arbeidsongeval in het magazijn van het bedrijf. Dit vindt de Raad van State waar Van der Most de boete in hoger beroep heeft aangevochten.