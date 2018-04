Vijf lintjes in gemeente Heerde

Andi Rodenburg werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige vier werden geëerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jeugd

Andi Rodenburg (77) werd geroemd om haar inzet voor de jeugd en diverse andere maatschappelijke gebieden. Zo was ze in 1980 medeoprichter van de landelijke woon- en werkgemeenschap Stichting ’t Heihuis. Als bestuurslid stimuleerde ze allerlei initiatieven van deze stichting, onder meer om jongeren naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Ook ondersteunde ze landelijke initiatieven om kinderen een zinvolle dagbesteding te geven. Bovendien zet ze zich als bestuurslid in voor het hospice in Epe en de Noordoost-Veluwe.

Dialect

Jan van Leeuwen (67) is actief voor de instandhouding van het Heerder dialect via de ‘Dialect Wàrkgroep’ op lokaal en regionaal niveau. Verder steekt hij veel tijd in de stichting Hoes en voert hij voor atletiekvereniging De Gemzen diverse werkzaamheden uit. Mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken, doen nooit een tevergeefs beroep op hem. Ook was hij betrokken bij de stichting Heerde helpt Polen, hij is vrijwilliger bij verschillende zorginstellingen (als accordeonist) en stak hij veel energie in de Samenloop voor Hoop in Heerde, om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

WZC

Johan Horst (69) uit Wapenveld was ruim 33 jaar bestuurslid van voetbalvereniging WZC in zijn dorp. Ook was hij mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse rommelmarkten ten bate van de voetbalvereniging. Verder maakte hij zich verdienstelijk voor de Stichting Recreatie Wapenveld en voor de Dorpsraad Wapenveld. In die laatste rol maakte hij zich vooral sterk voor de gemeenschapsvoorziening Hof van Cramer.

Gehandicapten

Jannie Kers-Van Hell (60) heeft haar onderscheiding verdiend door haar inzet voor gehandicapten en voor de kerk. Ze doet diverse vrijwilligerstaken voor de Stichting Gehandicaptenbelang Noord-Oost Veluwe en voor zorginstelling Viattence. Ook in het interkerkelijk Evangelisch en Recreatiewerk Dabar steekt ze veel tijd, onder meer met het organiseren van kerkdiensten en (koffie)bijeenkomsten met een thema.

Truckersdag