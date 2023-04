Villa Jacoba zoekt aansluiting bij dorpscentrum Heerde (en hoopt daarmee op meer bezoekers)

Programma Apeldoorn/Veluwe Belangrij­ke degradatie­du­els voor onder meer ESC en KCVO, Dynamo staat voor beslissen­de wedstrijd

In de vierde klasse op zaterdag zijn de eerste degradanten al bekend. Daar zullen de komende weken snel meer afdalers bijkomen, vanwege de versterkte degradatie. Ook in verschillende andere sporten is de ontknoping van het seizoen nabij.