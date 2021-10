Voormalige zoutloods in Heerde eindelijk eigendom van Lagemaat: wat komt er op deze plek?

Video & Kaart Enorme verschil­len in huizenprij­zen: dit zijn de duurste en goedkoop­ste wijken in jouw gemeente

2 september De goedkoopste woonwijk in het verspreidingsgebied van de Stentor ligt in Deventer. In de duurste wijk - in Putten - betaal je gemiddeld bijna een half miljoen meer voor een huis. Dat blijkt uit cijfers van technologiebedrijf Calcasa, specialist in statistische analyses van onroerend goed. Ook tussen wijken binnen een gemeente kunnen de verschillen enorm zijn.