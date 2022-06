Vrachtwagens met pech op A50 richting Apeldoorn zorgen voor files

Drone speurt naar nesten en kuikens in het Wapenvel­der Broek: ‘Voorkomen dat ze vernield worden’

Op zo’n dertig meter hoogte zoeft de drone over het weiland. Een witte stip op het beeldscherm op het statief in de berm is de aanleiding voor actie. De drone zakt wat lager en Matthijs schakelt de beeldcamera in. Een kievit vliegt weg en twee eieren worden zichtbaar. Met een volgende handeling legt dronepiloot Matthijs de GPS-coördinaten vast. Weer een nest in kaart gebracht. En vérder zoeft de drone.

22 maart