Vrouw raakt met auto te water in Apeldoorns Kanaal bij Heerde; omstanders schieten te hulp

videoOmstanders hebben maandagmiddag een al wat oudere vrouw geholpen, die met haar kleine donkere auto in het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Wapenveld was gereden. De bestuurster van de auto is ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis.

De vrouw kwam vanuit de richting van Wapenveld, raakte onwel tijdens het rijden en reed in een flauwe bocht rechtdoor. Ze belandde in de berm, waarna de auto kantelde en in het water terechtkwam. De vrouw kon, omdat ze geen gordel droeg, snel uit haar auto komen en is door een man uit Heerde, die kwam aanrijden, uit het water gehaald.

Warme dekens

Samen met een buurvrouw heeft hij zich bekommerd om de bestuurster van de wagen, tot de gealarmeerde hulpdiensten ter plaatse kwamen. De auto was even later al op de bodem van het Apeldoorns Kanaal te vinden. ,,Ik heb warme dekens en handdoeken gehaald om haar warm te houden, want het kanaal is natuurlijk niet warm meer’’, vertelde de buurvrouw aan de aanwezige videocorrespondent.

Contole

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor controle. Ze raakte, voor zover bekend, niet ernstig gewond. De man die de vrouw uit het water haalde is direct na zijn heldendaad weer naar zijn huis in Heerde gegaan om te douchen en droge kleren aan te trekken. De politie is later nog bij hem langs geweest voor een getuigenverklaring.

De zwarte auto is door het bergingsbedrijf met behulp van duikers van een bedrijf uit Zwartsluis uit het water gehaald. De Kanaaldijk tussen Wapenveld en het buurtschap Hoorn bij Heerde was daardoor enige tijd afgesloten maandagmiddag.

Volledig scherm De zwarte auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. © Stefan Verkerk