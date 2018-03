Vrouw rijdt met auto achterop vrachtwagen op A50 bij Heerde

We kunnen weer veilig wandelen en fietsen in de Veluwse bossen

14 maart We kunnen weer met een gerust hart gaan wandelen en fietsen in de Veluwse bossen. Boswachter Lennard Jasper geeft aan dat de door de heftige januaristorm veroorzaakte ellende verholpen is. Alle paden zijn volgens hem weer begaanbaar en veilig.