Vuurwerk, opstootjes en duizenden toeschouwers: welkom bij de nu al historische voetbalderby van Heerde

video Ex-verslaafde Eltjo uit Hattem (53) dreigde alles te verliezen wat hij lief had, nu helpt hij anderen

Eltjo Bos (53) uit Hattem telt zijn zegeningen. Vorige week werd hij de trotse opa van een kerngezonde kleindochter. Hoe anders was het ruim twintig jaar geleden: de toen zwaar verslaafde Bos dreigde alles te verliezen wat hem lief was. Zijn vrouw bleef in hem geloven en dat bleek zijn redding. Met deze levensles op zak begint hij deze maand in Heerde een zelfhulpgroep voor verslaafden.

13 februari