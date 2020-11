Waarom Heerde, Lelystad en Putten niet meedoen aan het Sinterklaasjournaal

video Van der Most Heerde slaat na de blauwe belasting­en­ve­lop­pen andere weg in; verschil van inzicht leidt tot breuk in directie

13 oktober Ze produceren al sinds jaar en dag de blauwe enveloppen van de Belastingdienst, maar Koninklijke Van der Most in Heerde is door de digitalisering genoodzaakt ook een andere weg in te slaan. Dat heeft geleid tot een breuk in de directie. Rob van der Most en vader Wim verlaten het familiebedrijf, dat vanaf 1 november geleid wordt door Marriël van der Most en haar vader Cor.