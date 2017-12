Wagenvoort: 'Vuurwerkdiscussie vergelijkbaar met zwarte piet'

Vuurwerkverkoper John Wagenvoort uit Wapenveld - ruim zestig jaar toonaangevend in de verre omtrek - is bepaald niet onder de indruk van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die adviseert om knalvuurwerk en vuurwerkpijlen te verbieden, omdat ze voor onevenredig veel letsel en andere schade zouden zorgen.

Wagenvoort heeft het rapport nog niet van A tot Z gelezen, maar al na een paar pagina's twijfelt hij aan de betrouwbaarheid ervan en de kennis van zaken van het onderzoeksteam. ,,Dan lees ik dat vuurpijlen doorgaans uit de hand worden afgeschoten. Daarmee doelen ze dan op de babypijltjes. Maar ja, die zijn drie jaar terug al verboden. Ander vuurwerk steek je echt niet in je hand af, want dan is die namelijk weg."

11.000 incidenten

Uit het vrijdag gepresenteerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar voren dat op jaarbasis zich zo'n 11.000 incidenten rond vuurwerk voordoen. Niet alleen met de knallers en pijlen zelf, maar ook mishandelingen waarbij vuurwerk mogelijk de aanleiding is. Of hulpverleners die bekogeld worden met bommen.

Daar zit volgens Wagenvoort al een essentieel verschil. ,,Want hoe kun je nu aantonen dat vuurwerk daar dan de directe oorzaak van is?" Volgens de vuurwerkverkoper op de Veluwe zit het probleem dieper. ,,Triest, maar je kunt dit in hetzelfde rijtje scharen als de zwarte piet-discussie. Een kleine groep wil iets en houdt net zolang vol tot het daadwerkelijk is gerealiseerd. De discussie wordt gevoerd en als je dan uitgesproken bent, moet je een keer ophouden. Maar deze mensen beginnen dan steeds weer overnieuw."

Gefrustreerd

Wagenvoort bevoorraadt vuurwerkverkooppunten in de verre omgeving en heeft een opslag voor minstens 100.000 kilo. Hij gaf twee jaar terug in deze krant al enigszins gefrustreerd aan dat zijn legale handel met armen en voeten aan regelgeving wordt geketend, terwijl de illegale verkoop welig tiert. Dat contrast is er volgens hem niet minder op geworden. ,

Grenscontrole