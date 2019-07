Wapenveld hoeft wekker niet meer te zetten na mislukte examenstunt met jonge haantjes

Video Loes (18) uit Epe kwam niet meer thuis na een feestje in Oene: ‘Dit past niet bij haar’

8 juli De 18-jarige Loes uit Epe wordt vermist. Ze kwam na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis en is sindsdien spoorloos. Vrienden van het meisje gingen in de omgeving van Oene wanhopig naar haar op zoek. De politie sprak van een ‘urgente vermissing’ en zette een helikopter en boot in bij de zoektocht. Inmiddels heeft de politie gemeld dat er een lichaam gevonden is.