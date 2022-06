Wapenveld krijgt zijn multifunctioneel centrum en schoolgebouw: meevaller voor gemeente Heerde

Eindelijk, de Horsthoek­school is weer klaar voor gebruik: ‘We geloven rotsvast in een toekomst’

Het kostte tientallen jaren van actie voeren, strijd en hard werken. Maar het resultaat verdient een tien met een griffel. De Horsthoekschool aan de Schoolweg in buurtschap de Horsthoek in Heerde is het levende bewijs dat door samen pal te staan voor idealen heel veel valt te bereiken. ,,Dit hebben we samen, samen, samen gedaan”, benadrukte directeur Geert Braaksma maandagmorgen bij het begin van de eerste schooldag na de renovatie van het uit 1880 stammende gebouw.

27 juni