Wapenvelder Bennie Veldkamp is ten einde raad: waarom mag hij geen tweede woning bouwen?

Alle hens aan dek bij dierenambu­lan­ces door vogelgriep: ganzen vallen bij bosjes uit de lucht, ook in woonwijken

Brandganzen die massaal uit de lucht vallen. Ook midden in woonwijken. Vogelgriep slaat flink om zich heen en dat merken ze bij de dierenambulances. Vrijwilligers draaien overuren om besmette of dode vogels zo snel mogelijk van straat te krijgen om het risico van verdere verspreiding in te dammen. Verontrustende meldingen van dode zoogdieren, zoals elders in het land, zijn er in deze regio nog niet geweest. Dat lijkt een kwestie van tijd.

24 januari