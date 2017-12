Wapenvelder onderwijsman twittert uitpuilende klas met 52 leerlingen

,,Ik kon het niet laten om dit naar Arie Slob te twitteren'', zegt onderwijsman Gert van der Rhee uit Wapenveld. Hij kreeg via Whatsapp een foto van een stampvolle klas van de Julianaschool, een van de zeven hervormde basisscholen in de regio Barneveld waar hij bestuurlijk leiding aan geeft.

Omdat er in geen velden of wegen een vervanger te vinden was zorgde de school voor een creatieve oplossing. Met als resultaat een uitpuilend klaslokaal, waarin maar liefst 52 leerlingen wel hun kennis vergrootten.

'Het lukt me als onderwijsbestuurder niet meer met vervanging. Te lage salarissen in bao, te hoge werkdruk. Vandaag een leerkracht die er een groep bijneemt, 52 leerlingen.... zegt ook iets over enorme betrokkenheid van onze leerkrachten', twitterde woensdagmorgen Van der Rhee, raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Heerde en voorzitter van het College van Bestuur van stichting De Drieslag waar de zeven scholen onder vallen.

Lukt het echt niet om goede vervangers te vinden?

,,Nee, de situatie is zó nijpend. We doen er als stichting echt alles aan om vervanging te regelen. We bieden vervangers zelfs een vaste baan aan, maar zelfs dat werkt niet. Zonder leerkracht moet je een klas naar huis sturen, maar hier is gelukkig een andere oplossing gevonden. Dankzij 'Snappet' kunnen leerlingen met hun tablet digitaal werken, zelfs met 52 leerlingen is dat gelukt. Daar is dit onderwijsvolk ook toe bereid hè, zo ver gaan we.''

Onderwijsorganisaties strijden in het 'PO-front' al maanden voor betere salarissen en verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs. Maar onderwijsminister Arie Slob weigert hiervoor de gevraagde 1,4 miljard euro beschikbaar te stellen. Hoe nu verder?

,,Ik heb dit plaatje de wereld ingestuurd om nog eens de aandacht op de problemen te vestigen. Minister kom over de brug met geld! Ik hou mijn mensen niet tegen als er straks weer een staking komt.''

Heeft uw partijgenoot @arieslob al gereageerd op uw tweet?