Wapenveldse dijkbewoners krijgen nul op het rekest: ‘Algemeen belang voor individueel belang’

Dion van Velsen keek reikhal­zend uit naar de derby van Heerde, maar nu zit hij thuis met corona

Dion van Velsen maakte in de zomer van 2020 de markante overstap van vv Heerde naar SEH. En dus had hij extra veel zin in de eerste derby die zijn nieuwe club dinsdagavond speelt tegen het naar de zaterdag overgestapte Heerde. Maar anderhalve dag voor de wedstrijd zit hij nog altijd thuis met coronaklachten.

28 februari