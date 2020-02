Wapenveldse Philadelphia-medewerkers laten handjes wapperen bij zorgcentra en dorpshuis

TOV is nu actief in multifunctioneel centrum De Heerd en woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde en woonzorgcentrum Rehoboth in Wapenveld. Begeleider Laetitia Christiaens vertelt dat de dagbesteding zoals die tot eind vorig jaar in De Lindenhoeve aan de Veerstraat geboden werd, niet meer bij de nieuwe inzichten over werkervaring en dagbesteding passen van Philadelphia. ,,We willen dat de deelnemers volledig meedoen in de maatschappij door ze ook actief te laten zijn in echte werksituaties.’’