Wapenveldse school is weer 'goede herder'

Van 'zwak' in 2015, naar 'voldoende' in 2018. Een promotie die niet zo bijzonder is. Wèl bijzonder is dat de onderwijsinspecteurs deze week zó enthousiast waren over De Goede Herderschool dat zij directeur Arie Slagter maar direct adviseerden het predicaat 'goed' aan te vragen.

Arie Slagter is zo trots als een hond met zeven staarten op 'zijn' school in Wapenveld. ,,En ik niet alleen. Dat geldt voor ons hele schoolteam, de leerlingen en ook de ouders spreken weer met trots en vertrouwen over onze school. Of we het met taart hebben gevierd? Wat denk je? Wie aan de lijn deed, kon onze school afgelopen week beter mijden.''

In 2015 was de sfeer beduidend minder vrolijk aan de Vinkenweg in Wapenveld. Voor het derde achtereenvolgende jaar lagen destijds de resultaten van de leerlingen van groep acht onder de landelijke norm en het onderwijsbeleid en de toekomstplannen lieten te wensen over. Gevolg: De Goede Herderkerk kreeg het predicaat zwakke school.

Nog geen drie jaar later is alles anders en is de mineurstemming omgeslagen in gejubel. ,,Het motto van onze school is terug te vinden in onze vlag en ons logo'', meldt Slagter. ,,Oog voor iedereen. Bovendien dragen we de naam Goede Herder. Als we dat willen zijn en willen uitdragen, moeten we dat ook waarmaken, hebben we met z'n allen gezegd nadat we tot zwakke school waren bestempeld. Dus daar is iedereen vol overgave mee aan de slag gegaan.''

Anno 2018 zijn de resultaten van de kinderen niet alleen op orde, op vele vlakken is de school met sprongen vooruit gegaan. ,,We hebben nieuwe kleuren, nieuw meubilair, een nieuw schoolplein. Maar daarnaast vooral ook nieuwe lesmethodes, we werken met chromebooks en zijn weer eigenaar van onze eigen doelen. Zoals de kinderen tegenwoordig eigenaren van hun eigen leerproces zijn, met mogelijkheden om in hun eigen tempo te leren, zijn we als team, dat ook wat is opgefrist met enkele nieuwe krachten, weer eigenaar van onze, door onszelf gestelde doelen. Het klinkt cliché, maar we leren van elkaar en met elkaar. Door elkaar feedback te geven en regelmatige evaluatiesessies.''