Weer schakelen: nieuwe regels komen hard aan bij Veluwse sportscholen, kappers en winkeliers

VIDEO Veluwse Joanne is onze vrouw in booming Zuid-Ko­rea: ‘Komt na Masked Singer en K-pop nog meer jullie kant op’

The Masked Singer, Squid Game, K-pop en boyband BTS. Allemaal populair hier en allemaal afkomstig uit Zuid-Korea. Maar vanaf de Veluwe is er ook iets die kant opgegaan. Beter gezegd: iemand. De in Epe en Heerde opgegroeide Joanne Doornewaard (61) is ambassadeur in het Aziatische land en weet dus als geen ander wat ze daar nog meer voor ons in petto hebben.

31 oktober