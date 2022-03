Wéér ‘straatwolf’ gefilmd op de Veluwe: ‘Jonge wolven zoeken nu een nieuwe plek’

Ook het wild heeft last van de zomertijd (en dat is onze schuld)

Of de klok nou een uur vooruit gaat (zoals dit weekeinde) of een uur achteruit: we moeten allemaal aan wennen aan zomer- en wintertijd. Dat geldt ook voor het wild in het bos. Reeën, herten en wilde zwijnen weten niet dat wij homo sapiens ineens massaal een uur later in de auto stappen. De kans op een aanrijding is de komende dagen een stuk groter.

