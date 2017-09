Wellness voor de hond: heerlijk badderen in de wassalon

videoScrubben, wassen, een fijne crème-spoeling, de föhn erop, borstel erdoor en je ziet er weer tip top uit. Ook als hond. In Heerde zit sinds kort een wassalon voor trouwe viervoeters. Aan de rand van het bos. Heel handig want na een stevige wandeling, geen vieze hond mee naar huis maar hup het bad in bij Rebecca en Priscilla Tijssen.

Even, heel even, zie je Jip twijfelen. Met de staart tussen de benen, klautert ze het bad in. Maar eenmaal de sproeier op de vacht, ontspant ze. Jip is een kruising tussen een Stafford en een Cane Corso en met de kop over de rand laat ze zich insoppen, scrubben en wassen. De riem kan af, de hond blijft rustig liggen en laat zich vertroetelen door de zussen Priscilla en Rebecca Tijssen.

In Heerde zit sinds kort aan de Kamperweg, aan de rand van het Zwolsebos, een wassalon voor honden: Maziva. De zusjes Tijssen zijn echte hondenliefhebbers en volgen beiden de opleiding voor hondentrimmer. Het idee voor een wassalon, is tijdens die opleiding ontstaan.

,,Tijdens het trimmen van honden, zie je hoe vies sommige honden zijn. Vooral de grotere honden. Ik begrijp het ook wel. Je stopt zo’n hond niet snel in je eigen bad. Want dan kun je daarna de hele badkamer doen. Maar honden vinden het zo fijn, ze genieten echt van een uitgebreide badpartij. Daar doen we het voor’’, zegt Priscilla Tijssen.

Bosrand

De wassalon zit achter haar huis aan de rand van het Zwolsebos. ,,Vooral na een flinke boswandeling, kunnen honden heel vies worden. Als mensen even van te voren een afspraak maken, dan kunnen ze na de wandeling hier terecht en kunnen ze met een schone hond weer naar huis. We werken ook op zaterdag en zondag.’’ Voor de gemaakte onkosten vragen ze een vergoeding. ,,We hoeven hier niet rijk van te worden, we doen het uit liefde voor de honden’’, aldus Priscilla.

De honden worden in een speciaal hondenbad gezet. De waterbak is in hoogte verstelbaar en voorzien van een filter. Er is koud en warm water beschikbaar.

Na de badpartij krijgen de honden wat te drinken van de dames, is er een snoepje en mogen ze de tuin in. ,,Dan kunnen ze even lekker rennen en daarna moe maar mooi en voldaan met het baasje mee terug naar huis.’’ Het snoepje is niet aan Jip besteed, vrolijk kwispelend rent ze het gazon over.

Voor meer informatie over hondenwassalon Maziva, stuur een mailtje naar pristijssen@hotmail.com.